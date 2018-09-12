Ярославль, 12 сентября, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области с 1 января 2019 года два муниципальных учреждения культуры — драматический театр и оркестр имени Аркадия Шацкого — соединят в одну организацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинского района.

Teatr-dramy.ru Рыбинский театр драмы

Новым руководителем двух учреждений будет Ирина Петрова, возглавлявшая на протяжении многих лет рыбинский драматический театр. Сокращения штатов в творческих коллективах, как сообщили в мэрии Рыбинска, не планируется. Объединение объясняют исключительно творческими планами.

«Здорово, когда два профессиональных коллектива сливаются. Но это накладывает большую ответственность: у каждого из них своя творческая деятельность, и её необходимо сохранять и поддерживать. Труппа театра регулярно ездит на гастроли, теперь с нами сможет ездить и оркестр с общей новой программой. При этом музыкантам необходимо активно участвовать в профильных фестивалях, повышать свой профессиональный уровень», — рассказала директор театра Ирина Петрова.

Официально ни власти, ни представители творческих коллективов не говорят об экономии бюджетных средств как причине слияния. Оба учреждения финансируются из бюджета города Рыбинска. Однако вряд ли здесь может быть какая-то иная причина.

Театр и оркестр сейчас находятся в разных зданиях в разных концах города. Музыканты опасаются, что их переведут в здание театра.

Мы пока не планируем переезда. Не хотелось бы переезжать в театр. Я не знаю условий театра, я знаю сцену, где мы работаем и сейчас нас это устраивает. В КДК «Переборы» созданы условия для создания хорошего продукта, а возможностей театра я не знаю», — сказал корреспонденту ИА REGNUM художественный руководитель оркестра имени Аркадия Шацкого Олег Громов.

Объединение различных муниципальных учреждений в рамках оптимизации идет в Ярославской области уже несколько лет. Ранее для экономии уже объединяли спортивные школы, в Ярославле слиянию подверглись детские сады. Видимо, настало время и для культуры.