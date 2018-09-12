Вильнюс, 12 сентября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Сервис Yandex. Такси официально ответил литовской службе по конкуренции, которая обвинила сервис в том, что рекламная кампания Yandex. Такси в Литве вводит клиентов в заблуждение, а сам сервис не может использовать слово «такси», поскольку не получал в самоуправлении Вильнюса лицензию для таксомоторных перевозок.

marcoverch Yandex.Такси

В ИА REGNUM поступило официальное заявление от сервиса, в котором от имени директора по международной стратегии Yandex. Taxi Арама Саргсяна говорится о полном соблюдении сервисом законов Литовской Республики.

«Мы неоднократно поясняли, что Yandex. Taxi — это сервис информационного общества, мобильное приложение, с помощью которого пользователи могут заказать машину онлайн. У нашего сервиса нет собственных автомобилей. Приложение работает с местными перевозчиками — поставщиками услуг такси и услуг перевозки за вознаграждение. Таким образом, Yandex. Taxi не является транспортной компанией, и для работы приложения не требуется каких-либо специальных разрешений, лицензий и т.п. Вся реклама сервиса Yandex. Taxi содержит дисклеймер: «Yandex.Taxi — сервис информационного общества; транспортные услуги или услуги такси оказываются перевозчиками». Таким образом, наши рекламные материалы четко описывают, что услуги перевозки предоставляются не приложением Yandex. Taxi, а местными перевозчиками», — говорится в письменном комментарии, в котором также указывается, что на претензию литовской службы отправлен официальный ответ, как этого и требует законодательство Литвы.

«Замечу также, что рекламная кампания, ставшая предметом вопросов, как и было запланировано, успешно завершилась 7 сентября. Поэтому вне зависимости от вопросов к ее правомерности ее больше нет ни на уличных конструкциях, ни на телевидении», — говорится в комментарии.

Напомним, что литовская служба по конкуренции вынесла предупреждение зарегистрированному в Голландии сервису Yandex. Taxi за то, что в рекламе сервиса используется слово «такси».

В предупреждении утверждается, что деятельность такси в Литве — лицензированная, а лицензии выдают в самоуправлениях. Однако сервис «Яндекс.Такси», который с августа 2018 года начал действовать в Вильнюсе, не получал никаких лицензий, а значит не имеет права называть себя «такси» и рекламироваться, как «такси».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский Центр кибернетической безопасности уже официально рекомендовал жителям не устанавливать приложение Yandex.Taxi. Против сервиса высказался и премьер Литвы Саулюс Сквернялис. Однако правовых методов запрета использовать сервис в Литве пока так и не нашли.

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