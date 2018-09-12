Москва, 12 сентября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Более трех тысяч фотографов из 44 стран мира приняли участие во II международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», организованном Федеральным агентством по делам национальностей России (ФАДН). Они прислали свыше 17 тысяч снимков, что на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Теперь жюри конкурса, в которое входят директор Мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, певица Рагда Ханиева, фотографы Антон Ланге, Александр Тягны-Рядно, Дмитрий Исхаков и Сергей Черных, путешественница, автор одного из популярных «инстаграм"-аккаунтов России Кристина Макеева и другие, предстоит выбрать лучшие работы.

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» Эльбрус. Работа Евгения Плешкова

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» Прогулка в Парке «Зарядье». Работа Фабио Киеза

«В этом году международный фотоконкурс стал еще масштабнее, — заявил руководитель ФАДН, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов. — Это доказательство того, что конкурс востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию».

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» Не оскудеет рука дающего. Работа Яны Динушевой

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» Утро Коктебеля. Работа Евгении Волковой

«Сам процесс фотографирования вызывает невероятные чувства, — подчеркнул Василий Церетели. — Я понимаю тех, кто хочет увидеть мир через призму фотообъектива. На мой взгляд, очень важно, что «Русская цивилизация» привлекает к участию как профессионалов, так и любителей. На данный момент первые результаты уже превзошли мои ожидания. Итоги очень интригуют».

Награждение победителей фотоконкурса состоится в конце сентября в Москве.