Загреб, 12 сентября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Защитник миланского «Интера» и сборной Хорватии Шиме Врсалько получил травму во время матча Лиги наций с Испанией. Об этом сообщает Football Italia.

Анна Нэсси Шиме Врсалько (в центре)

Отмечается, что у 26-летнего игрока подозрение на растяжение медиальной связки левого колена. В ближайшее время он пройдет осмотр, по итогам которого определится степень серьёзности травмы и сроки восстановления.

Врсалько был заменен на 20-й минуте. Вместо него на поле вышел полузащитник Марко Рог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Испании разгромила команду Хорватии в матче Лиги наций со счётом 6:0.