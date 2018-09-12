Чебоксары, 12 сентября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Арбитражный суд Чувашии вынес решение по делу о банкротстве в отношении ОАО «Чувашский бройлер». Птицефабрика, где 49% акций в уставном капитале принадлежит республике, признана банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Broiler21.ru ОАО «Чувашский бройлер»

В отношении «Чувашского бройлера», который расположен в Чебоксарском районе, прекращена процедура наблюдения, которая была введена в январе 2017 года. 10 сентября 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал птицефабрику банкротом и вынес решение об открытии процедуры конкурсного производства сроком на шесть месяцев, до 10 марта 2019 года.

Конкурсным управляющим утвержден Игорь Алимов, член Ассоциации МСРО «Содействие» (г. Орел). Реестр требований кредиторов будет закрыт через 2 месяца после официального опубликования сообщения.

Данное решение Арбитражного суда Чувашии может быть обжаловано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия, которой принадлежит 49% акций предприятия, не раз пыталась их продать. В этом году их предложили выкупить за 39 млн рублей, в то время в прошлом году они оценивались почти в 74 млн рублей.

Напомним, в июне 2018 года ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора «Чувашского бройлера», которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве, невыплате зарплаты и неисполнении судебных решений. Следствие оценило нанесённый ущерб 133 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на совещании в правительстве 31 мая 2018 года было заявлено, что у предприятия появился инвестор — ООО «Воддорстрой», которое выкупило все активы ОАО «Чувашский бройлер» и долги права требования у ОАО «Чувашхлебопродукт». Отмечалось также, что инвестор заинтересован в восстановлении предприятия.