Киев, 13 сентября, 2018, 02:11 — ИА Регнум. В чем причина того, что отношения Украины и Европы оказались кардинально испорчены? Казалось бы, Украина следует в ключе национализма, который становится всё более популярен в европейских странах. Но продолжающееся ухудшение отношений между ней и Европой говорит о наличии глубинных противоречий, которые обсуждает в своей стать автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

Основная черта европейского национализма, к которому всё больше склоняются политически активные граждане ЕС, это политический национализм, воспринимающий борьбу всех граждан за права своего государства. Таким образом он противостоит прежде всего брюссельскому европоцентризму, старающемуся попирать те самые права государств, как только для этого предоставляется возможность. В этом смысле украинский национализм, конечно же, не политический национализм, а трайбализм (от слово «племя»), который значительно ближе не к европейскому мировоззрению, а в взглядам наводнивших Европу по требованию Брюсселя ближневосточных и африканских мигрантов, не желающих воспринимать европейскую культуру и активно придерживающихся внутреннего изоляционизма по признакам кровного родства и происхождения.

Натерпевшаяся от таких мигрантов Европа не желает получать дополнение в виде исповедующих сходные подходы украинских националистов. Интересен в этом смысле шведский пример, так как Швеция в свое время являлась основным лоббистом интересов Украины среди соседей по Европе.

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