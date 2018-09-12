Донецк, 12 сентября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. ВСУ 23 раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 11 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Science.dodlive.mil Выстрел из гранатомёта

Согласно сообщению, обстрелы велись на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Каратели выпустили по 13 населенным пунктам 150 гранат, а также стреляли противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), из стрелкового оружия, БМП и минометов.

В результате обстрелов сгорел один дом в населенном пункте Доломитное.

Напомним, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжают обстреливать независимые республики Донбасса, увеличивая каждый день интенсивность обстрелов. Так, за прошлые сутки ВСУ 21 раз обстреляли ДНР и повредили три здания.