Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 сентября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Результаты выборов депутатов городской думы Переславля-Залесского Ярославской области будут объявлены 13 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, оппозиция, взявшая большинство мест в думе, заявила о попытках отобрать один из мандатов кандидатов от «Справедливой России» в 1 округе в пользу «Единой России». В случае, если это произойдет, КПРФ и «Справедливая Росси» пригрозили сложением полномочий, что приведет к роспуску думы и новым выборам.

Между тем попытки пересмотреть результаты продолжаются. Как стало известно ИА REGNUM, член «Единой России» самовыдвиженец Андрей Дуванов потребовал пересчета голосов в 7 округе.

«Сегодня вряд ли мы подведем итоги, потому что мы сегодня поедем в «область» сдавать документы. Завтра, скорее всего, будем подводить итоги», — сказала корреспонденту ИА REGNUM секретарь территориальной избирательной комиссии города Переславля-Залесского Юлия Суворова.

13 сентября — последний день, когда необходимо подвести официальные итоги выборов. Председатель комиссии Алла Кибец отказалась давать комментарии по сложившейся ситуации.

Нормативные сроки подведение итогов выборов еще не истекли, поэтому я не могу предъявить претензии к территориальной избирательной комиссии города Переславля-Залесского. Данные введены в ГАС «Выборы» — мы понимаем, какая там картинка. Когда они соберутся на заседание — зависит от них. Давить на них мы не можем, потому что есть у каждой комиссии своя компетенция, в том числе по подведению итогов. Пока они находятся в рамках установленных законом сроков, мы не можем ничего поделать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

ИА REGNUM следит за развитием событий.