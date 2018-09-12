Барнаул, 13 сентября, 2018, 01:21 — ИА Регнум. Слабое понимание протестных настроений граждан стало причиной провала оппозиции в Алтайском крае. Об этом характерном примере неумения воспользоваться политическими преимуществами рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

Протестная повестка в Алтайском крае позволяла местной КПРФ лидировать в выступлениях против действовавшего губернатора и продолжить критику власти после прихода врио Виктория Томенко в мае 2018 года. Но перед самыми выборами, вероятно, в результате внутрипартийного кризиса КПРФ, эта партия фигурально махнула рукой на чаяния своего избирателя.

Казалось бы, на освободившееся место должны были ринуться оппозиционеры из ЛДПР и «Справедливой России», но и этого не произошло. А ведь результаты прошедших выборов очевидно показывают, что дожать оставалось совсем чуть-чуть. Теперь же представители оппозиционных партий разводят руками, говоря о своих недоработках.

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