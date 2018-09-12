Санкт-Петербург, 12 сентября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Общегородской крестный ход начался на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Он посвящен Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Дарья Драй ИА REGNUM День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

Крестный ход идет от Казанского собора до Александро-Невской лавры. Движение транспорта по Невскому проспекту было заранее перекрыто. Главная магистраль закрыта для транспорта до 14:00.

Возглавил крестный ход митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Во главе крестного хода также идет депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») в праздничном церковном облачении и множество священнослужителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Милонов

Ожидается участие нескольких десятков тысяч верующих — из Петербурга, Ленобласти, регионов Северо-Запада. Уже сейчас, как передает корреспондент ИА REGNUM, Невский проспект заполнен многочисленными участниками крестного хода.

Ранее в Казанский собор на праздничное богослужение был доставлен ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского. Эта православная святыня будет пронесена по Невскому проспекту к площади Александра Невского, а после молебна ее доставят в Новодевичий монастырь Петербурга, где с 13:00 будет открыто поклонение святыне.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Милонов

В полдень в лавре состоится малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского — их вынесут из Свято-Троицкого собора лавры на площадь Александра Невского.

Крестный ход проводится в память о том, что 12 сентября 1724 года Петр I собственноручно перенес в учрежденную им Александро-Невскую лавру мощи святого благоверного князя Александра Невского. С тех пор святой считается небесным покровителем Санкт-Петербурга.

Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября была возобновлена во время 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры в 2013 году.