Вашингтон, 12 сентября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Если сообщения о причастности России к «акустическим атакам» против дипломатов США на Кубе и в Китае правдивы, то это прямая атака России против США, считает сенатор от штата Колорадо Кори Гарднер. В своем твиттере сенатор пишет:

Дядя Сэм

«Владимир Путин не может продолжать действовать безнаказанно, и настало время навязать жесткие и долговременные последствия российским действиям, которые подрывают цивилизованные нормы и международное право. Среди них — вторжение на Украину, поддержка убийственного режима Асада в Сирии и убийства на чужой земле. Россия является государством — спонсором терроризма, и настало время относиться к ней соответственно».

Политик также призывает Сенат принять его законопроект, требующий от Госдепартамента рассмотреть вопрос о признании России государством, спонсирующим терроризм, и ввести всеобъемлющий пакет антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, «акустические атаки» стали причиной дипломатического скандала между США и Кубой в 2017 году. С мая 2018 года похожие симптомы стали фиксировать у сотрудников консульства США в китайском Гуанчжоу. По информации журналистов NBC, за атаками может стоять Россия. При этом каких-либо доказательств предъявлено не было.