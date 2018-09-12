Москва, 12 сентября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Центробанку РФ следует определиться, в чьих интересах он работает. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Фракция ЛДПР неоднократно заявляла, что ЦБ должен изменить свою политику. В первую очередь его политика должна быть направлена на обеспечение экономического роста в стране, на поддержание стабильности национальной валюты, на финансирование российской экономики. А цифры говорят об обратном», — отметил Сысоев.

Так, по его словам, вывод капитала из страны за январь — март 2018 года составил более 17 млрд долларов.

«Это почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого времени», — подчеркнул Сысоев, напомнив, что его фракция была единственной, кто голосовал против переназначения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на её пост.