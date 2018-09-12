Вашингтон, 12 сентября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Государственный департамент США выразил 11 сентября свою глубокую обеспокоенность «усиливающимися репрессиями» в отношении исламского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР со стороны китайских властей, сообщает британское агентство Reuters.

Уйгурская семья

Беспокойство дипломатического ведомства США вызвали массовые задержания этнических уйгуров и других последователей ислама. По данным источников, в связи с этим в официальных структурах США начались обсуждения возможности введения санкций против Пекина из-за положения с правами человека в стране.

Источники подчеркнули, что вопрос введения санкций находится на данный момент на стадии обсуждения, тогда как в конгрессе указали на то, что это решение не носит неизбежного характера.

«Мы глубоко обеспокоены усиливающимися репрессиями не только уйгуров, но и казахов и других мусульман в этом регионе Китая», — отметила Хизер Науэрт, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

Она подтвердила, что государственный департамент получил в конце августа письмо с просьбой к ведомству ввести санкции в отношении ряда официальных лиц КНР, обвиняемых в проведении жесткой политики против мусульман. Законодатели США также обсуждают возможность введения запретительных мер против ряда китайских компаний, причастных к постройке центров задержания и систем наблюдения за уйгурами.