Вашингтон, 12 сентября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Учёные из США создали алгоритм, способный определить настроение человека по активности его головного мозга. Об этом сообщается в журнале Nature Biotechnology.

Настроение

Учёные исследовали динамику настроения семи пациентов с эпилепсией, у которых проводили мониторинг приступов. Активность измеряли в областях головного мозга, отвечающих за эмоциональную реакцию.

Одной из целей исследования было найти корреляцию между паттернами активности мозга и настроением пациентов, а также отследить, как они меняются со временем.

В итоге учёным удалось построить статистическую модель нейронного кодирования. Они выяснили, что с помощью предложенной модели можно по паттернам активности предсказать субъективную оценку настроения, полученную с помощью теста.

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