Бангкок, 12 сентября, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Житель тайской провинции Сурин Сомсак Сомъйинг 19 лет считался пропавшим без вести. Мужчина вернулся в родную деревню без документов, передает 12 сентября Третий национальный телеканал Таиланда.

Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884

В 1999 году неграмотный Сомъйинг отправился на заработки. Он работал на стройке, но потерял работу и перебрался на остров Пхукет. Связь с родными прервалась, о его дальнейшей судьбе в семье ничего не знали.

Позже Сомъйинг попал на рыболовецкий траулер, где у него отобрали документы и избивали. Малайзийские власти арестовали судно за нелегальный промысел в своих территориальных водах и отправили экипаж в тюрьму.

После освобождения мужчина вернулся на родину благодаря малайзийским правозащитникам, однако позже вновь оказался в полиции из-за отсутствия документов о гражданстве. Правоохранители разыскали родственников Сомъйинга, и те забрали мужчину домой. Пятидесятилетнего скитальца дождалась 72-летняя мать. Местные власти восстанавливают Сомсаку Сомъйингу документы.

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