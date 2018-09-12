Владивосток, 12 сентября, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 сентября в ходе пленарного заседания на IV Восточном экономическом форуме «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий, а уже затем решать все спорные вопросы. Эта идея была озвучена в ответ на предложение японского лидера менять подходы к налаживанию отношений между странами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

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«70 лет мы пытаемся выйти на решение спорных вопросов, ведём перговоры. Синдзо сказал: «Давайте поменяем подходы». Давайте! Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий. А потом, на основании этого мирного договора, как друзья продолжим решать все спорные вопросы, и, разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», — отметил Владимир Путин, пояснив, что «эта такая простая мысль» пришла ему в голову прямо сейчас.

Предложение президента России зал встретил аплодисментами.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 11−13 сентября проходит четвёртый Восточный экономический форум, на котором присутствуют представители и главы государств из 60 стран.

В среду, 12 сентября, в рамках ВЭФ состоялось пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», в котором приняли участие лидеры пяти стран — президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.