Киев, 12 сентября, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко станет после окончания работы политиком. Об этом генпрокурор заявил сам, сообщает 12 сентября «Страна.ua».

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По словам Луценко, он намерен участвовать в парламентских выборах после выборов президентских. Генпрокурор уточнил, что будет участвовать в политике вне зависимости от того, кто станет следующим президентом Украины. Луценко добавил, что он ведет переговоры с мэром Киева Виталием Кличко о парламентской компании.

«Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним», — отметил Луценко.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Парламентские выборы пройдут в том же году 27 октября.