Ньюкасл, Великобритания, 12 сентября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании обнаружили в Тихом океане три новых вида липаровых рыб. Об этом сообщается на сайте университета Ньюкасла.

Фауна Тихого океана

Рыбы обитают в Атакамском желобе на глубине около 7,5 километров. Учёные смогли поймать представителя одного из них, и в настоящее время они описывают его в лаборатории.

Три новых вида липаровых рыб получили временное прозвище «розовый, голубой и фиолетовый морской слизень». Они были замечены на видеозаписи, которая была сделана с помощью двух дистанционно управляемых камер-ловушек.

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