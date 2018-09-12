Ярославль, 12 сентября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Ярославской области избранные депутаты Переславль-Залесской городской думы от КПРФ и «Справедливой России» предъявили ультиматум исполнительной власти. Они угрожают сложением полномочий в случае, если избирательная комиссия пересмотрит итоги выборов и лишит мандата кандидата от «Справедливой России» Михаила Муленкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер переславских справедливороссов Сергей Хабибулин.

Страница Сергея Хабибулина в Facebook Сергей Хабибулин

В результате выборов 9 сентября в думу прошли 8 справедливороссов, 3 коммуниста и 10 кандидатов «Единой России». Сложение полномочий половиной депутатов приведет к роспуску думы и новым выборам. Это беспрецедентный случай для Ярославской области.

«Мы договорились о совместных действиях с КПРФ. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков в курсе этой ситуации, он донесет ее до всех заинтересованных лиц», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Хабибулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия усомнилась в протоколе голосования по одному из участков в 1 многомандатном округе уже после того, как члены комиссии подписали протокол и ввели данные в систему ГАС Выборы. Отмена результатов по этому участку приведет к проигрышу кандидадата от «Справедливой России» Муленкова и прохождению в думу кандидата от «Единой России» Тотьмяниной, что обеспечит «Единой России» большинство. Официальные итоги выборов до сих пор не подведены.

Распределение мандатов имеет принципиальное значение для и.о. главы округа Владимира Волкова. Летом произошло объединение Переславля и Переславского района в единый округ, и новый состав думы должен избрать главу. Однако Волков, пришедший в город из Подмосковья вместе с командой губернатора Дмитрия Миронова, вошел в конфликт с местной оппозицией и частью общественности. Потеря контроля над думой означает если не поражение его на выборах главы (выбирают депутаты), то как минимум значительные проблемы.

Однако ситуация с самороспуском думы в знак протеста против произвола на выборах вряд ли можно считать лучшей для Владимира Волкова и для города в целом. Сейчас идет переходный период объединения, отсутствие легитимных органов власти может негативно сказаться на жизни Переславля и района.