Ханой, 12 сентября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Индонезийская диаспора, которая живет во Вьетнаме, приветствовала прибытие президента Джоко Видодо, сообщает Antaranews.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с первой леди Ирианой Джоко Видодо прибыл в Международный аэропорт Ной Бай, Ханой, Вьетнам, во вторник, 11 сентября 2018 года, в 2:55 по местному времени.

Издание отмечает, что индонезийская община с огромным энтузиазмом приветствовала президента. Надев красный футболки с картой Индонезии и надписью на вьетнамском языке «добро пожаловать в Ханой, президент Джоко Видодо».

Государственная церемония приветствия президента Индонезии завершилась официальным ужином с главой Вьетнама Чан Дай Куангом.

Джоко Видодо также планирует посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в АСЕАН, который пройдет в Национальном конгресс-центре Ханой в среду, 12 сентября 2018 года.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо пробудет во Вьетнаме с 11 по 13 сентября.