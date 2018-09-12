Владивосток, 12 сентября, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Восточного экономического форума заявил о том, что Дальний Восток для руководства страны сегодня — безусловный приоритет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Forumvostok.ru Восточный экономический форум 2018

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«Наши усилия направлены на то, чтобы создать здесь, в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе, мощный центр международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры, — пояснил президент. — Создание такого центра прежде всего в интересах граждан России, дальневосточников, их благополучия. Для того чтобы люди могли в полной мере реализовать себя. Мы видим в этом мощный ресурс для достижения тех стратегических целей, которые мы поставили — для прорывного развития, укрепления конкурентоспособности страны, повышения качества жизни граждан».

Владимир Путин также подчеркнул, что понимает сложность вызовов, которые стоят перед руководством страны в части развития регионов ДФО, и отметил, что достигаться эта цель будет в ходе последовательной долгосрочной политики.

«Мы понимаем, что накопившиеся десятилетиями демографические, социальные, экономические и инфраструктурные проблемы Дальневосточного региона невозможно решить сразу. Но мы должны это сделать, будем это делать и сделаем обязательно. Современные модели работы с бизнесом, приоритетный государственный подход к развитию Дальнего Востока уже дают результаты. Он становится точкой роста, притяжения инвестиций, и, убеждён, новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной экономики, инновации, культуры предстоящие годы будет набирать силу», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 13 сентября во Владивостоке проходит четвёртый Восточный экономический форум. В нём принимают участие более 60 стран, гости мероприятия — представители свыше 1000 российских и зарубежных компаний.

В пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» также принимают участие председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр республики Корея Ли Нак Ён.