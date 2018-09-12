Горно-Алтайск, 12 сентября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России задержали мужчину, которого подозревают в угрозе убийством туристам из Барнаула, остановившимся на отдых на Телецком озере. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Алтайское линейное УВДТ Оружие, из которого житель Республики Алтай угрожал убийством туристам

Инцидент в Турочакском районе Респулики Алтай случился днём, 7 сентября. Со слов туристов, обратившихся к правоохранителям за помощью, неизвестный мужчина подплыл на лодке к находящимся на берегу озера отдыхающим и потребовал убираться, угрожая им убийством. Свои намерения негостеприимный алтаец «подкрепил» выстрелом из ружья в сторону туристов.

Алтайское линейное УВДТ Катер угрожавшего убийством туристам

Сотрудникам Телецко-Турочакского линейного пункта полиции в районе кордона Ижон (Турочакский район) удалось обнаружить подозрительного мужчину. Но в тот момент, когда полицейские поднялись на борт служебного катера, чтобы проверить разрешительные документы на ношение гладкоствольного оружия и охоту, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону судна и находящихся на нем транспортных полицейских, а затем поспешно скрылся на катере. Тем не менее правоохранителям удалось отыскать стрелка недалеко от села Артыбаш. Его охотничий гладкоствольный самозарядный карабин «Вепрь» калибра 9,6 изъят, а сам дебошир заключен под стражу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

«Кроме того, сотрудниками Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти»)», — пояснили транспортные полицейские.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый подобный инцидент с туристами в Республике Алтай. По отзывам туристов, алтайцы считают себя хозяевами земли. Местных раздражает, что отдыхающие портят природу и землю, ведут себя некультурно. Многие завидуют состоятельности туристов. В 2006 году широкий общественный резонанс получила история с семьёй омского журналиста в Горном Алтае, которую из зависти убил работник местной АЗС.