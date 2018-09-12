Москва, 12 сентября, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Американские астронавты могли намеренно сделать отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09». Так считают в специальной комиссии «Роскосмоса», расследующей причины нештатной ситуации на орбите, пишет 12 сентября «Коммерсантъ».

Космический корабль «Союз МС-09»

Российские эксперты предполагают, что астронавты просверлили отверстие в «Союзе», чтобы поскорее вернуть на землю заболевшего коллегу. Именно такая версия рассматривается в первую очередь, пояснил изданию высокопоставленный собеседник.

«Роскосмос» запросил у американской стороны видеозаписи астронавтов и их текущие медицинские показания.

Как сообщало ИА REGNUM, о появлении отверстия в корпусе пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» стало известно 30 августа. Дефект вызвал утечку кислорода. Российские космонавты заделали отверстие и сообщили, что на станции «всё спокойно».