Сингапур, 12 сентября, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил 12 сентября, что он не уверен, что соглашение о свободной торговле, включающее в себя Китай, будет заключено к концу нынешнего года, сообщает британское агентство Reuters.

Чжан Хуннян. Китай. Великий Шелковый путь

С таким заявлением он выступил на Международном экономическом форуме в Ханое.

«Мы надеемся добиться существенного прогресса в заключении ВРЭП до конца нынешнего года, но уверенности в этом нет», — отметил он, имея в виду Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП).

Напомним, среди стран, стремящихся заключить соглашение по ВРЭП, десять государств — членов АСЕАН, это Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, а также шесть государств, с которыми у АСЕАН уже подписаны соглашения о свободной торговле, — Австралия, Индия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония.