Владивосток, 12 сентября, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Минэкономразвития ожидает, что к концу 2018 года доллар подешевеет до 63−64 рублей. Однако укрепление рубля может и затянуться, заявил журналистам глава МЭР Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Министерство располагает прогнозом на конец года и на ближайшие 12 месяцев. Пока нет причин для коррекции краткосрочных показателей, пояснил Орешкин.

Министр затруднился назвать точные цифры, отметив, что курс доллара к концу года ожидается в районе 63−64 рублей за единицу.

Отклонение курса рубля от фундаментально обоснованного может длиться довольно долго. Курс является плавающим, он обусловлен и глобальной обстановкой, и санкциями, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Максим Орешкин заявил, что настало время продавать доллары. Повышение курса американской валюты дойдет до определенного пика, после чего начнется откат в обратную сторону, пояснил он.

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