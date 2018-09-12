Иркутск, 12 сентября, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка заявил, что не видит «никаких потрясений» в том, на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва партия власти не получила квалифицированного большинства мандатов. Его слова цитирует Baikal-info.ru.

Irkutsk.er.ru Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка

Лидер иркутских единороссов заявил, что в конце 90-х годов (и позднее) его коллеги «уже работали в такой ситуации, когда не было квалифицированного большинства».

«Тогда в парламенте работали депутатские группы, отдельные депутаты. Это нормальный процесс — принятие коалиционных решений. Мы не страдаем, не плачем, это нормальная работа», — подчеркнул Сергей Брилка.

Отвечая на вопрос журналистов о том, кто возглавит региональный парламент после выборов, он отметил, что по уставу партии кандидат на эту должность будет определён по итогам тайного голосования на альтернативной основе.

«Конференция предложит фракции в Законодательном собрании кандидатуру на пост председателя областного парламента. Партийная конференция назначена на 18 сентября», — пояснил лидер иркутских единороссов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в региональный парламент у КПРФ будет 18 мандатов, у «Единой России» — только 17. ЛДПР обзаведётся четырьмя депутатами, по три будет у «Справедливой России» и «Гражданской платформы». Таким образом, в региональном парламенте появится пять полноценных фракций.

Выборы в Иркутской области 9 сентября 2018 года прошли при явке 26,3%.