Новосибирск, 12 сентября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Пожизненный приговор экс-полицейскому из Новосибирска Евгению Чуплинскому, которого обвиняли в убийстве 19 женщин, отменен. Такое решение приняла во вторник, 11 сентября, коллегия Верховного суда (ВС) России. Об этом «Коммерсантъ Новосибирск» сообщили в пресс-службе суда.

Kakprosto.ru Судебное решение

«Коллегия ВС России отменила приговор, назначенный Новосибирским облсудом Е. Чуплинскому», — передает вещатель.

Отмечается, что Верховный суд оставил в силе вердикт жюри присяжных, которые признали экс-полицейского виновным и не заслуживающим снисхождения.

Прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова уточнила, что стороны обвинения и защиты в ближайшее время вновь соберутся в облсуде, чтобы рассмотреть вопрос о наказании для Чуплинского.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в марте 2018 г. Новосибирский областной суд признал бывшего милиционера Евгения Чуплинского виновным в убийстве 19 женщин и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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