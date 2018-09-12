Париж, 12 сентября, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан и министр солидарности и здравоохранения Аньес Бюзен будут присутствовать в среду, 12 сентября, на презентации отчета о результатах работы Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, сообщает МИД Франции.

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Мероприятие, организованное по инициативе главы Франции Эммануэля Макрона, начнет подготовку к шестой конференции по пополнению средств Глобального фонда, которая состоится в Лионе 10 октября 2019 года, для сбора государственного и частного финансирования необходимого для продолжения миссии по борьбе с крупными пандемиями на период 2020—2022 годов.

«СПИД, туберкулез и малярия остаются серьезной угрозой для глобального здоровья. Достаточное финансирование необходимо для того, чтобы избежать возобновления этих пандемий и взрыва устойчивых форм туберкулеза и малярии», — говорится в заявлении МИД.

Глобальный фонд в настоящее время работает в более чем 100 развивающихся странах, на которые приходится 57% финансирования малярии, 20% ВИЧ/СПИД и 65% туберкулеза, что обеспечивает исключительный прогресс в доступе к лечению и предотвращение эпидемий.

Напомним, с начала 2000-х годов Франция активно участвовала в создании механизма Глобального фонда, была вторым по величине донором этой международной организации (4,2 млрд долларов США).