Модрич намерен перейти в «Интер» в зимнее трансферное окно
Мадрид, 12 сентября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич намерен в зимнее трансферное окно перейти в миланский «Интер». Об этом сообщает Sport Mediaset.
По данным издания, 33-летний игрок хочет сменить обстановку и сыграть против Криштиану Роналду, который летом перешёл из «Реала» в «Ювентус».
Ранее сообщалось, что летом «Интер» и Модрич вели переговоры. Однако полузащитник остался в «Реале».
Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Сумма отступных за игрока составляет более €700 млн.
Напомним, Модрич был признан лучшим игроком на прошедшем в России чемпионате мира по футболу. Сборная Хорватии дошла до финала мундиаля и стала серебряным призёром.
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