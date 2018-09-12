Мадрид, 12 сентября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич намерен в зимнее трансферное окно перейти в миланский «Интер». Об этом сообщает Sport Mediaset.

Светлана Бекетова Лука Модрич

По данным издания, 33-летний игрок хочет сменить обстановку и сыграть против Криштиану Роналду, который летом перешёл из «Реала» в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что летом «Интер» и Модрич вели переговоры. Однако полузащитник остался в «Реале».

Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Сумма отступных за игрока составляет более €700 млн.

Напомним, Модрич был признан лучшим игроком на прошедшем в России чемпионате мира по футболу. Сборная Хорватии дошла до финала мундиаля и стала серебряным призёром.

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