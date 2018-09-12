Екатеринбург, 12 сентября, 2018, 06:52 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе не используется 787 объектов, относящихся к государственному имуществу. Общая их стоимость составляет 2,3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в уральском полпредстве.

Разруха

Больше всего такого имущества найдено в Свердловской области — 383. На втором месте Тюменская область со 136 объектами, а на третьем — Челябинская, где их насчитывается 124.

В Югре брошенного имущества найдено 100 объектов. В Курганской области — 43. Меньше всего актуальна проблема для Ямала, где обнаружили всего один такой объект.

Что это за объекты, в полпредстве не уточняют. Но отмечают, что органы власти пытаются решить вопрос с приватизацией и продажей такого имущества либо с тем, как его можно использовать эффективно.