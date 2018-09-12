Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 12 сентября, 2018, 06:24 — ИА Регнум. АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» уличено в грубом нарушении законодательства об охране водных ресурсов. По данным Забайкальской природоохранной прокуроры, сточные воды предприятия без предварительной очистки сбрасывались в реку Мыкырт. По результатам проверки выяснилось, что результатом такой деятельности стало превышение предельно допустимого содержания железа в воде более чем в три раза.

Забайкальская природоохранная прокуратура Загрязнение реки Мыкырт в Забайкалье

Ещё одним нарушением стало возведение на реке незаконного сооружения для проезда грузовых машин к месту складирования угля.

Забайкальская природоохранная прокуратура Загрязнение реки Мыкырт в Забайкалье

«Постройка данной конструкции нарушила пропускную способность водоема, в результате чего происходит его захламление», — пояснили в природоохранной прокуратуре.

Разбирательство по статье 7.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях дошло до суда.

Напомним, в первом полугодии 2018 года в Забайкальскую природоохранную прокуратуру поступило более 400 обращений граждан. Чаще всего они касались охраны окружающей среды и природопользования, обращения отходов производства и потребления, а также — охраны объектов животного мира (байкальской нерпы).