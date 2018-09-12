Петропавловск-Камчатский, 12 сентября, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Вместе с министром здравоохранения Камчатского края Татьяной Лемешко задержаны и ожидают в СИЗО избрания меры пресечения бывший заместитель прокурора военного города Вилючинска Мирослав Федюк, а также учредитель строительной компании «Мастер» Вагиф Мирзарагим оглы Мурсалов. Последнего на Камчатке называют «главным подрядчиком краевого правительства». Меру пресечения задержанным суд изберёт сегодня, 12 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коррупция

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Поводом для пристального внимания ФСБ, а впоследствии и СУ СКР по Камчатскому краю, и возбуждения в итоге уголовного дела послужило приобретение минздравом помещений в микрорайоне Петропавловска-Камчатского Северо-Восток. В этих помещениях разместили филиал городской поликлиники №3.

Ранее указанное здание принадлежало Сбербанку. Финансовая организация, зная о том, что правительство Камчатки подыскивает место под филиал поликлиники, решила реализовать часть площадей. Первоначально с предложением о продаже недвижимости Сбербанк обратился в минздрав Камчатки. Дело было в феврале 2017 года. Речь шла о двух помещениях площадью 330,4 и 46,1 кв. м. соответственно. Для оценки недвижимого имущества банк привлек, как и положено, экспертов. Первое помещение специалисты оценили в 9 млн 919 тыс., второе — в 998 тыс. рублей, — сообщило ИА «Кам 24».

О реакции минздрава Камчатки на предложение Сбербанка никаких сведений нет. Зато достоверно известно, что оно очень заинтересовало строительную компанию «Мастер», которой руководит уже упомянутый выше Вагиф Мирзарагим оглы Мурсалов.

Именно компания «Мастер» в итоге и купила у Сбербанка часть здания за сумму примерно 11 млн рублей.

И вот только после этого минздрав Камчатского края вдруг заинтересовался помещениями, которые уже не принадлежали Сбербанку. Прямо на объекте прошло совещание, которое провел зампред краевого правительства Валерий Карпенко. Из бюджета на покупку помещения выделили 15 млн рублей.

Но строительную компанию «Мастер» сумма не устроила.

Компания заказала отчёт о рыночной стоимости помещений в Торгово-промышленной палате Камчатского края. В палате и подготовили нужный «Мастеру» документ. Так и появилась сумма — 47 млн 41 тыс. рублей.

Далее «Мастер» продал помещения аффилированной компании «Универсал» (руководители «Мастера» и «Универсала» — отец и сын). А уже «Универсал» продал подорожавшие более чем в четыре раза помещения Государственному бюджетному учреждению Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №3».

У следователей есть мнение, что именно министр здравоохранения Татьяна Лемешко добилась перераспределения бюджетных ассигнований на филиал поликлиники. В результате за филиал поликлиники, который ещё в феврале 2017 года можно было купить за 11 млн рублей, камчатский бюджет отдал более 47 млн.

В поликлинике, правда, сделали ремонт. Но эксперты, привлеченные Следственным комитетом, пришли к выводу, что, даже с учетом ремонта, за помещения переплатили примерно 22 млн рублей.

Маржу, по версии следствия, участники коррупционной сделки поделили между собой. В связи с этим и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Растрата», то есть хищение денежных средств в особо крупном размере.

Примечательно, что вместе с Татьяной Лемешко фигурантами уголовного дела стали упомянутый Вагиф Мурсалов и его адвокат, бывший зампрокурора Вилючинска Мирослав Федюк.

Вагиф Мурсалов в своё время продавал правительству Камчатки квартиры, предназначенные для медиков, он является подрядчиком крупнейших объектов, в том числе и новой краевой больницы. Если чиновникам и предпринимателю удалось провернуть аферу с куплей-продажей помещений поликлиники, то и к многомиллионным подрядам Мурсалова у следствия могут возникнуть вопросы.

Следствие, скорее всего, будет оценивать и роль во всех этих процессах зампреда краевого правительства Валерия Карпенко, который курирует здравоохранение региона. Мог ли он не знать, что подведомственное ему министерство здравоохранения проводит сомнительные сделки? Карпенко курирует ещё и спорт. Два краевых спортивных министра ранее становились фигурантами уголовных дел.

«В том, что произошло, нет никакой неожиданности. Если что и может удивить, так это то, что произошли эти задержания сейчас, а не раньше. Здравоохранение — самая большая проблема Камчатки. У нас корякское население доживает максимум до 52 лет, а остальное в среднем до 58. У нас санитарочки жалуются, что за свои деньги покупают моющие средства, потому что в больницах их просто нет. У нас колоссальная проблема по скорой помощи. Я уверен, что если следствие начнёт разбираться всерьёз, то в деятельности нашего минздрава, всего правительства Камчатки найдут очень много интересного. А здравоохранение нужно просто спасать. У нас в регионе смертность давно превышает рождаемость. Врачи — гастарбайтеры, а своих учить — денег нет. Народу правительство региональное рассказывает о миллиардах, вложенных в развитие медицины, а народ мрёт под эти разговоры. На всех митингах, которые с весны проходили на Камчатке, здравоохранение для людей — как красная тряпка. Отставки Лемешко требовали давно. Но Лемешко — не главный виновник проблем. Она просто исполнитель, я в этом уверен. Главная проблема нашего здравоохранения в том, что всё наше правительство на Камчатке не лечится. Они давно протоптали дорожку в лучшие клиники Южной Кореи, все, включая вице-губернатора Капрпенко, курирующего здравоохранение. Поэтому, когда они рассказывают людям, которые не имеют доступа к нормальной человеческой медицине, про развитие этой самой медицины на Камчатке, это порождает протест. На Камчатке протест нарастает, и это не может не тревожить. И с этим надо что-то делать, причем не откладывая», — прокомментировал ситуацию депутат Законодательной думы Камчатки Михаил Пучковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Камчатки Татьяну Лемешко и двух её предполагаемых соучастников — экс-зампрокурора Вилючинска Мирослава Федюка, ныне адвоката, и учредителя строительной компании «Мастер» Вагифа Мурсалова. Их подозревают в хищении 22 млн бюджетных рублей.

На Камчатке растет недовольство населения работой власти. С весны в регионе не утихают митинги и протестные пикеты. На уличные акции, в отличие от многих других регионов, людей толкает не только федеральная повестка — пенсионная реформа, но и преимущественно неспособность региональных властей наладить на полуострове нормальную жизнь. На одном из митингов камчатцы собрали губернатору Илюхину «пенсионное ведро» — люди набросали в ведро мелочи, конфет, пару сигарет. Ведро отнесли к зданию правительства, а Илюхину предложили уйти на пенсию. Людей возмутил тот факт, что на фоне переживаний граждан по поводу пенсионной реформы высшие должностные лица региона назначили себе умопомрачительные пенсии — не ниже 100 тыс. рублей.

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