Павлово, Нижегородская область, 12 сентября, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Молочному предприятию в Павлово (Нижегородской области), которое смогло восстановиться после кризиса 90-х, дали второй шанс. Арбитражный суд Нижегородской области отказал налоговой службе во введении наблюдения за ООО Торговый дом «Павловское молоко». Производство по делу о банкротстве одного из старейших нижегородских предприятий, ведущего историю с 1962 года, было прекращено, но решение может быть обжаловано, так как не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск с требованием признать одно из юрлиц предприятия, которое было вынуждено в 1990-х годах остановить выпуск продукции из-за кризиса, а в 2001 году возобновило работу, был подан ФНС России 5 июня 2018 года. Сумма претензий превышала 32,132 млн рублей. К производству иск приняли 7 июня, назначив заседание по рассмотрению обоснованности претензий на 10 сентября 2018 года. В качестве управляющего предлагался член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». 10 сентября судья Денис Погорелко рассмотрел иск налоговой службы, решение по делу было обнародовано 11 сентября.

Одно из юрлиц ОАО «Павловское молоко» — ООО Торговый дом «Павловское молоко», имеющее тот же юридический адрес, что и завод, смогло сохранить самостоятельность, погасив долги по налогам и сборам.

«К судебному заседанию в материалы дела от представителя должника поступил документ, подтверждающий оплату задолженности перед заявителем. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что заявителю во введении наблюдения следует отказать, производство по делу прекратить», — отмечается в определении суда.

Напомним, общество учреждено в городе Павлово в декабре 2008 года. Единственный участник ООО с осени 2016 года — Юлия Верзилова, а гендиректор с апреля 2017 года — Вячеслав Кудряшов.

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