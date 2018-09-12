Казань, 12 сентября, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Обанкроченный осенью 2017 года банк «Спурт», аффилированный со старейшим предприятием Казани — Казанским заводом синтетического каучука, проводит большую распродажу недвижимости тех объектов, покупателей на которые не смогли найти в августе 2018 года. Основной лот — административное здание общей площадью 3 215,7 кв. м с двумя земельными участками общей площадью свыше 5,3 тыс. кв. м, расположенное на улице Спартаковская, 2 в Казани. Трёхэтажное здание с наполнением из 300 позиций иного имущества с момента первых торгов подешевело почти на 30 млн рублей — с 300 312 917 рублей до 270 281 625,3 рубля. Новые торги пройдут 3 октября 2018 года, в списке — свыше 60 лотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Торги

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В списке лотов — объекты недвижимости, банкоматы, автомобили. В частности, на реализацию выставлен автомобиль BMW X6 2010-го года выпуска, который оценили в 1 054 981,8 рубля, Audi Q7 2007-го года — 657 933,3 рубля, Audi A8L 2014-го года — 3 188 628 рублей, BMW X5 2012-го года, подешевевший на 400 тыс. рублей до 2 985 660 рублей, несколько автомобилей Ford Mondeo стоимостью около 800 тыс. рублей. Недвижимость, выставленная на торги, находится в Татарии, Удмуртии, Башкирии, Марий Эл и других регионах России.

Напомним, банк «Спурт», аффилированный через бывшего председателя правления Евгению Даутову с АО «Казанский завод синтетического каучука» и его «дочкой» — АО «КЗСК-Силикон», лишился лицензии в июле 2017 года. Осенью он уже был обанкрочен, среди причин называлось в том числе и участие в софинансировании проектов КЗСК. Один из них — по созданию производства метилхлорсиланов — так и не был реализован до конца из-за разногласий по стоимости строительства. Именно участие в этом проекте стало для банка одной из причин появления финансовых проблем.

На сегодня банк находится под конкурсным производством, на начало августа 2018 года установлены его долги перед 2449 кредиторами, общая сумма — свыше 12,183 млрд рублей. В апреле 2018 года в отношении экс-председателя правления банка было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации отчётности, в июле было возбуждено ещё одно уголовное дело по факту хищения имущества под видом приобретения прав требования к юрлицам, а также в связи с злоупотреблениями полномочиями. 20 июля 2018 года экс-глава банка помещена под домашний арест, предварительное следствие по делу продлится до 7 октября 2018 года.

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