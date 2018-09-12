Якутск, 12 сентября, 2018, 05:10 — ИА Регнум. «Рослесхоз» ищет на ВЭФ инвестора для глубокой переработке древесины в Алданском районе Якутии. Этот проект включён в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и инициирован государственным автономным учреждением «Якутресурс», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона.

Евгений Фельдман / Новая газета Лесопилка

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Предполагается, что на территории Якутии будет заготавливаться 205 тыс. кубометров леса в год, ещё 70 тыс. кубометров будут идти на производство пилопродукции, а 65 тыс. кубометров составит заготовка балансов.

Из срубленных в Якутии деревьев также предлагается производить биологически активные добавки, лекарства и антиокислители — содержание необходимого для этого вещества дигидрокверцетин в лиственнице, растущей на территории республики, самое высокое среди иных пород лиственничных в мире.

Стоимость запуска лесозаготовительного производства в Якутии оцениваются в 1,17 млрд рублей. Ожидается, что на работах по лесопереработке будут задействованы несколько десятков жителей республики. Кроме того, потребности регионального внутреннего рынка в качественных пилолматериалах будут обеспечены.

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«Будем реализовывать проект рационально и с соблюдением всех экологических требований», — обещал генеральный директор ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» Вадим Новиков.

Намерение построить в Якутии завод мощностью до 150 тысяч кубометров в год уже выразил лесопромышленный холдинг RFP Group («РФП Групп»). Для переработки ежегодно планируется заготавливать до 500 тыс. кубометров леса.

«Соседние субъекты, такие как Иркутская, Амурская области практически полностью исчерпали свои расчетные лесосеки на территориях находящихся в транспортной доступности. Поэтому считаем, что развитие лесопромышленности в республике неизбежно, но это должна быть лесопереработка строго на территории Якутии», — прокомментировал необходимость реализации этого проекта Вадим Новиков.

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Напомним, продукцию лесопромышленности дальневосточные регионы продают Китаю, а также Японии, Индии и Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области активная лесозаготовка обернулась массовыми, часто незаконными рубками, в том числе в природоохранных территориях. по итогам многолетних наблюдений учёный-орнитолог Виталий Рябцев пришёл к выводу, что лесостепные территории Иркутской области из-за массовых вырубок и непотушенных пожаров превращаются в пустыню.

Нелегальный лес из Иркутской области отправляется преимущественно в Китай. За кубометр такого первосортного пиловочника лесорубы получают около 40 долларов, а в Поднебесной его продают уже по цене не ниже пятисот долларов за кубометр.