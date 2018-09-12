Тегеран, 12 сентября, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Отношения Ирана и Белоруссии дружеские, у них есть большой потенциал для развития, заявил спикер иранского парламента Али Лариджани, сообщает Fars News Agancy.

House.gov.by Али Лариджани (в центре) во время визита в Белоруссию

По итогам визита в Минск Лариджани заявил:

«У Ирана и Белоруссии есть все возможности для расширения двусторонних отношений».

Прогресс в двусторонних отношениях, по мнению участников переговоров, достигнут в сфере выдачи виз, сотрудничества судебных органов, выдачи преступников, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

Стороны приветствовали сотрудничество в сфере туризма, торговли, правоохранительной деятельности и вопросов, связанных со студенческими обменами. Иранский политик призвал к расширению взаимного сотрудничества между Тегераном и Минском.

«У Ирана и Белоруссии сердечные и дружеские отношения», — сказал Лариджани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после визита в Россию Лариджани отправился в Белоруссию. На встрече с ним 7 сентября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Тегерана есть необходимый потенциал, чтобы достичь товарооборота в размере миллиарда долларов.