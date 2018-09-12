Нижний Новгород, 12 сентября, 2018, 04:35 — ИА Регнум. В Нижегородской области объявлен аукцион на устранение недостатков, допущенных при строительстве бизнес-центра технопарка «Анкудиновка», по которому претензии к и. о замгубернатора Нижегородской области Дмитрию Сватковскому высказывали областные депутаты. Представитель КПРФ Владимир Буланов в 2017 году, комментируя целесообразность затрат на технопарк, публично заявил: «Сделали нам фуфло по ценам Монако, и за это должен отвечать персонально Сватковский», —передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Лебедев Технопарк «Анкудиновка»

Уполномоченный заказчик — государственное казённое учреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» в начале сентября 2018 года объявило аукцион по отбору подрядчика, который должен будет устранить недостатки в бизнес-центре технопарка. Итоги тендера с начальной ценой 8,6 млн рублей подведут 4 октября 2018 года, средства на устранение недостатков выделят из бюджета области.

Напомним, контракт на строительство многофункционального девятиэтажного корпуса с подземной парковкой и конференц-залом в Анкудиновке был подписан 15 июня 2012 года, ремонтные работы планируется провести в целях исполнения гарантийных обязательств. В конце мая 2018 года стало известно, что до конца года пройдёт тендер на выбор подрядчика для устранения недочётов, функции госзаказчика по нему поручили ГКУ «Нижегородстройзаказчик».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, анонсировали проект технопарка в августе 2007 года, позднее его включили в государственную программу по созданию в России высокотехнологичных технопарков. Бизнес-центр на территории «Анкудиновки» был открыт в июне 2015 года. Реализация проекта обошлась почти в 3 млрд рублей, что вызвало недоумение у депутатов Заксобрания, и ими был поднят вопрос целесообразности таких трат. Возникли вопросы и к курировавшему проект от областных властей замглавы региона Дмитрию Сватковскому.

Депутат Александр Шаронов на одном из заседаний в октябре 2017 года заявил, комментируя вопрос строительства бизнес-центра: «Зарыли в землю 3 млрд рублей, на выходе получили здание в 12 тысяч квадратных метров с полезной площадью 2,6 тысячи. Что будем со всем этим делать дальше?«

Чуть позднее Владимир Буланов (депутат от КПРФ), ранее заявивший, что «сделали нам фуфло по ценам Монако, и за это должен отвечать персонально Сватковский», даже выступил инициатором обращения к следователям с просьбой провести проверку расходов на технопарк и роли Сватковского. Обращение до адресата так и не дошло, так как было отозвано до лучших времён, и данный вопрос больше не поднимался.

9 сентября 2018 года Дмитрий Сватковский, который на претензии депутатов до этого отвечал, что аудиторы не нашли нарушений при проверке расходов на технопарк, был избран депутатом Госдумы РФ.

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4 октября 2018 года в регионе пройдёт аукцион по выбору подрядчика, которому предстоит устранить недостатки печально известного объекта.

Работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта. Источник финансирования — бюджет Нижегородской области. В списке задач победителя аукциона — общестроительные работы, противопожарная автоматика, электромонтажные работы и работы в сфере холодоснабжения.