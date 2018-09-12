Иркутск, 12 сентября, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Общественница Любовь Аликинаобнаружила последствия экологической катастрофы близ Иркутского полигона ТБО. Судя по отснятым ею фото‑ и видеокадрам, в лесном массиве Иркутского района между Качугским и Александровским трактами произошёл вынос ядовитого шлама. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, селевой поток буквально выжег лесной массив и растительность.

Любовь Аликина Координаты схода шлама в лесном массиве под Иркутском

Любовь Аликина Координаты схода шлама в лесном массиве под Иркутском

«Контроля за сливом жидких бытовых отходов (ЖБО) в районе полигона, как видим, нет. Наступила точка невозврата, вследствие чего поток дурно пахнущей жижи, вместе с грунтом, обрушив гору, «спустился» в виде грязе-селевого потока на лесной массив и «поглотил» все на своем пути. Вследствие чего уничтожена и затоплена ядовитым шламом огромная территория лесного массива, а также произошло загрязнение почвы», — пояснила Любовь Аликина.

В своём открытом обращении к правоохранителям она просит выявить и наказать нарушителей, а также — предотвратить дальнейшую утилизацию ЖБО на данной территории.

Любовь Аликина Последствия экологической катастрофы в лесном массиве под Иркутском, цитата из видео

Между тем, директор АО «Спецавтохозяйство» Иркутска Наталья Шуляшкина, комментируя данный инцидент, заявила буквально следующее:

«Возле Иркутского полигона ТБО были взяты пробы грунта специалистами ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркутский». Проведенный анализ показал отсутствиеядовитых веществ в почве. Кроме того, в санитарно-защитной зоне вокруг полигона регулярно проводится рекультивация земель с использованием безопасного золошлакового материала, на который имеются паспорт качества и соответствующие сертификаты.

После проведенных мероприятий будет проведена отсыпка грунтом, высажена растительность и зеленые насаждения. Рекультивация земель производится по проекту, разработанному специалистами ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркутский». Особо необходимо отметить, что Иркутский полигон ТБО не принимает жидкие бытовые отходы (ЖБО)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё большей проблемой утилизации ядовитых отходов в Иркутской области является так и не ликвидированное наследие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Самое большое беспокойство вызывает именно шлам-лигнин — остатки переработки древесины, хранящиеся в огромных резервуарах, расположенных в непосредственной близости от Байкала. Это самая большая промышленная свалка на берегах священного озера.