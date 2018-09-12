Кызыл, 12 сентября, 2018, 03:53 — ИА Регнум. Явка на выборах депутатов Хурала представителей Кызыла пятого созыва, состоявшихся 9 сентября 2018 года, составила 51,44%. Как сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Тувы, это больше, чем пять лет назад при формировании Хурала представителей четвёртого созыва. Тогда на выборы пришли 43% избирателей.

Gov.tuva.ru Голосование в Туве

Выборы проводились по смешанной системе: 13 депутатов избирались по одномандатным округам, ещё 13 — по партийным спискам. Победила «Единая Россия», получившая поддержку 78% избирателей. На втором месте — КПРФ (8,4%); на третьем — ЛДПР (5,47%), на четвёртом — «Справедливая Россия» (5,26%), информирует ТИК Кызыла.

В 10 одномандатных округах победу одержали единороссы. В одном из округов избиратели поддержали мэра Тувы Владислава Ховалыга. Он участвовал в выборах как самовыдвиженец. По второму избирательному округу, по предварительным данным, в лидеры выбился представитель КПРФ Роман Тамоев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Хурала представителей города Кызыла пятого созыва состоялись в единый день голосования — 9 сентября 2018 года. Муниципальный парламент Кызыла состоит из 26 депутатов. Предыдущий созыв — четвёртый — был сформирован в 2013 году.