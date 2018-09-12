Вашингтон, 12 сентября, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Возможность российско-китайского военного союза отрицает глава Пентагона Джеймс Мэттис, пишет газета The Washington Post.

Rosgvard.ru Российские и китайские силовики

Комментируя совместные военные учения России и Китая, американский министр заявил, что альянсу двух стран может помешать предпочтение индивидуальных интересов стран общим целям.

«Я мало вижу, что в долгосрочной перспективе могло бы объединить Россию и Китай», — сказал Мэттис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ заявили, что в учениях «Восток-2018» примут участие шесть самолетов и 24 вертолета ВВС Китая.