Красноярск, 12 сентября, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Правительство Красноярского края отменило режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим. Об этом сообщил и. о. премьер-министра региона Юрий Лапшин на заседании 11 сентября.

74.mchs.gov.ru Тушение пожара

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, поводом для такого решения стало «существенное улучшение лесопожарной обстановки». Уточняется, что режим ЧС отменён с 31 августа, особый противопожарный режим — с 11 сентября.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября на территории края было зарегистрировано восемь лесных пожаров на общей площади более 43 тысяч га.

Также в региональном правительстве проинформировали, что с 4 сентября введён режим повышенной готовности для предупреждения возможных ЧС, связанных с подготовкой отопительного сезона в Богучанском районе. Ещё один режим повышенной готовности введён с 28 августа — для предупреждения возможной ЧС из-за снижения уровня воды в реке Норильская.