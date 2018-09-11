Большой Камень, Приморский край, 12 сентября, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин во время встречи с сотрудниками судостроительной верфи «Звезда» спросил их про зарплаты. Соответствующее видео опубликовано на официальном сайте главы государства.

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с рабочими судостроительного комплекса «Звезда»

На вопрос о средней зарплате на предприятии, которая, как он предположил, может составлять порядка 90 тысяч, президенту сказала одна из сотрудниц:

«Нет, что вы! 30−40 тысяч».

На это Путин ответил:

«30−40 — это как по краю. Я знаю: в крае средняя — 40».

Затем другая женщина пояснила, что, по данным отдела кадров, средняя зарплата на предприятии составляет 70 тысяч рублей.

«Ну, отдел кадров знает», — отметил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин во время поездки на Восточный экономический форум посетил судоверфь «Звезда» в Большом Камне (Приморский край), где он беседовал с сотрудниками предприятия.