Тирасполь, 12 сентября, 2018, 01:47 — ИА Регнум. В Приднестровье выявлены первые случаи кори. Как сообщил Первый приднестровский телеканал, потенциально заболевших уже 14 человек, но лабораторно подтвержден пока один случай.

Centers for Disease Control and Prevention Вирус кори под электронным микроскопом

В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что корь проникла в ПМР из соседних Молдавии и Украины, где число больных исчисляется сотнями, а счет погибших идет на десятки.

«Все заболевшие ездили недавно за границу, кто на Украину, кто в Кишинев, где контактировали с людьми, возможно инфицированными», — сказала глава центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади.

В центре сообщили, что охват вакцинацией в ПМР составляет около 94%, в то время как еще год назад было — 78,9%. Но для того, чтобы не было возможности кори распространиться, необходимо привить 95−98% населения.