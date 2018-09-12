Челябинск, 12 сентября, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Дикая лисица была замечена на улице Мусы Джалиля в Челябинске, передает 74.ru.

Лисица

Комментируя это событие, в региональном минсельхозе предупредили об опасности:

«Если дикий зверь выходит к людям, не боится их, это говорит о большой вероятности заболевания бешенством».

В региональном министерстве пояснили, что лисицы, как и енотовидные собаки, являются переносчиками бешенства. Существует риск, что животное заразит городских собак.

В Челябинской области, по данным минсельхоза, с начала года насчитывается 33 случая заболевания бешенством у диких животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области оштрафован ответственный сотрудник одного из местных санаториев. Три тысячи рублей он заплатит за нарушения, которые были выявлены после того, как ребенка в контактном зоопарке санатория укусил осел.