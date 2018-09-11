Комрат, Молдавия, 12 сентября, 2018, 01:39 — ИА Регнум. Действующий башкан (глава) Ирина Влах намерена вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы автономии. Об этом Влах заявила на брифинге в Комрате, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gagauzia.md Ирина Влах

По словам Влах, Гагаузии под ее руководством есть чем гордиться, потому что она «стала примером для других регионов Молдавии». Она также предложила назначить выборы башкана на 17 февраля 2019 года — на неделю раньше парламентских выборов в Молдавии. Решение на этот счет должно принять Народное собрание Гагаузии.