Москва, 12 сентября, 2018, 01:31 — ИА Регнум. Один из задержанных после нападения на бойца Росгвардии в ходе несанкционированной акции 9 сентября в Москве арестован на два месяца, сообщает РАПСИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание

Фигурантом дела о применении насилия в отношении представителя власти стал Виктор Федосеев, задержанный за удары сотрудника Росгвардии по голове. Вердикт огласил судья Хамовнического суда Москвы Андрей Лутов:

«Удовлетворить ходатайство следственных органов, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца».

Ходатайство защитника Федосеева Сергея Бадамшина осталось без удовлетворения. Адвокат заявляет, что Федосеев отмахивался от дубинок силовиков.

Напомним, 9 сентября в центре российской столицы в Единый день голосования прошла несанкционированная акция при участии порядка двух тысяч человек. На сотрудника Росгвардии напал один из участников митинга.