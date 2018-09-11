Москва, 12 сентября, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Стенограмма беседы российского президента Владимира Путина с сотрудниками судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) была заменена видеофайлом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает радиостанция «Говорит Москва».

Kremlin.ru Владимир Путин с рабочими судостроительного комплекса «Звезда»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин во время поездки в Приморский край на Восточный экономический форум побывал на судостроительном заводе «Звезда» в Большом Камне и беседовал там с рабочими.

На официальном сайте президента была опубликована стенограмма разговора с сотрудниками судоверфи. Позже в СМИ появилась информация, что стенограмму удалили с сайта.