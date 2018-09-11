Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны избежать полномасштабного военного конфликта в сирийской провинции Идлиб, который, по его мнению,. Об этом он заявил 11 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке.

United States Mission Geneva Антониу Гутерриш

«Идлиб — это последняя зона деэскалации в Сирии, и она не должна превратиться в место кровавой бойни», — приводит ТАСС слова Гутерреша.

Генсек ООН также заявил о необходимости продолжать усилия в рамках астанинского процесса и отметил важность объединения усилий России, Ирана, Турции и других вовлечённых стран для достижения мирного урегулирования в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, в зоне деэскалации «Идлиб» скопились группировки боевиков, вытесненные из разных районов Сирии. Часть из этих вооружённых формирований подконтрольна Турции, а часть финансируется монархиями Персидского залива. Боевики отказываются от переговоров с правительством Сирии и продолжают вооружённые провокации.

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