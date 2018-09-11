Вашингтон, 11 сентября, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Россия и «режим Асада» развернули кампанию дезинформации против организации «Белые каски» и ставят ее в «опасное положение», заявила 11 сентября журналистам официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическая атака

«Многие из вас знают о хорошей работе, которую выполняют и будут выполнять «Белые каски», — сказала Науэрт.

В чем выражается «опасность» и «неудобство» положения скандально известной организации, Хизер Науэрт не пояснила.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Минобороны России официально сообщило о завершении съёмок постановочного видеоролика «Белых касок» о применении сирийской армией отравляющих веществ против мирного населения провинции Идлиб.

Начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии подробно описал сценарий снятого ролика, рассказал об источниках информации и сообщил о конкретном месте, в котором проводилась видеосъёмка.