Киев, 11 сентября, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Раскольничья организация «Киевский патриархат» наградила бывшего президента Украины Леонида Кучму высшей «наградой» — орденом святого апостола Андрея Первозванного II степени, сообщило 11 сентября издание ReplyUA.net.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кучма

В пресс-службе фонда Леонида Кучмы рассказали, что «награду» бывший президент получил:

«За заслуги по возрождению духовности в Украине, утверждение поместной Украинской Православной Церкви и по случаю 80-летия со дня рождения».

Глава организации «Киевский патриархат» Михаил Денисенко, известный под псевдонимом «Филарет» направил Кучме приветственно письмо, в котором отметил:

«На Вашу долю выпал нелегкий тернистый путь развития независимой Украины. Ваши мудрость, профессионализм, дальновидность помогли сделать многое для укрепления ее суверенитета и независимости, сохранения общественного мира, межконфессионального согласия. Вы провозгласили и утвердили европейское направление развития Украины как стратегическую цель, достижение которой обезопасит наш народ от повторения трагических страниц прошлого».

Напомним, Филарет открыто заявил о захвате Киево-Печерской и Почаевской лавры в случае создания автокефальной украинской церкви.

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